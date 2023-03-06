Çiçek Sepeti'den skandal satış: The Yeşil Ahşap Tablo!

Online satış platformu Çiçek Sepeti'nin web sayfasında, 90'lı yıllarda faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen "Beyaz Toros" ve JİTEM elamanı olan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın görüntüsünü taşıyan hediyelik ürün satıldığı ortaya çıktı.

Dünkü Bursaspor-Amedspor karşılaşmasında tribünlerde posteri açılan Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım ve Beyaz Toros gündemde yerini korurken, online çiçek ve hediye gönderimi hizmeti veren Çiçek Sepeti'nin web sayfasında skandal bir 'hediyelik ürünün' satıldığı ortaya çıktı.

ciceksepeti.com isimli sitede “yeşil” kod isimli Mahmut Yıldırım ve Toros logosunu taşıyan hediyelik ürün 49.90 TL'de satılıyor.

"Mahmut Yıldırım Yeşil The Yeşil 25x18 Ahşap Tablo Mdf Poster" ismini taşıyan "hediyelik eşyanın" 69.90 TL'den indirime girdiği görülüyor.

Durumun ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada #ÇiçekSepetiBoykot paylaşımları yapılmaya da başlandı.