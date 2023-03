Tuba Büyüküstün'den depremzede çocuklar için destek çağrısı: Size ihtiyacımız var

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle 46 binin üzerinde kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi evsiz kaldı. UNICEF İyi Niyet Elçisi olan oyuncu Tuba Büyüküstün, depremden etkilenen bölgelerden biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesine giderek çocuklarla zaman geçirdi. Oyuncu bölgeye yapılan desteklerin devam etmesi için sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

Oyuncu paylaşımına, "UNICEF ile birlikte Nurdağı ve Islahiye’deki UNICEF-destekli çocuk dostu alanlarda çocuklarla buluştum. Bu alanlar, depremin yarattığı travma ve korkunun ardından çocukların normallik algılarını geri kazanmalarına ve çocukluklarını yaşayabilmelerine olanak tanıyor" ifadelerini eklerken, şu şekilde konuştu:

"6 Şubat 2023, kalplerimize aklılarımıza ülkemizin yaşadığı en acı günlerden biri olarak kazındı. Milyonlarca insanımızın hayatı saniyeler içinde değişti. Ben şu an size çocuklarımız için sesleniyorum. Çünkü en çok onlar etkilendiler. Bir an da annesiz, babasız, evsiz, odasız, okulsuz ve arkadaşsız kaldılar. Çalışmalar yapılıyor ama yolumuz uzun. Her şey daha yeni başladı. O yüzden size ihtiyacımız var, desteğinize ihtiyacımız var."