TOKİ, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 5 ilde kura tarihleri belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında; Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İzmir'de kuraların düzenleneceği tarihi açıkladı.

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TOKİ, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 5 ilde kura tarihleri belli oldu

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, proje kapsamında Ankara'da arsa kuralarının çekildiğini hatırlattı.

Gelecek çarşamba günü ise İzmir ve Afyonkarahisar'da konut kuralarının çekilmesine başlanacağını belirten Kurum, sosyal konutların ve afet konutlarının hızla tamamlanacağını kaydetti.

Kurum'un açıklamasıyla birlikte paylaştığı infografiğe göre, proje kapsamında, 5 ilde kura çekim tarihleri şöyle:

- İzmir'de 8-14 Mart'ta 12 bin 400,

- Afyonkarahisar'da 8-9 Mart'ta 3 bin 169,

- Edirne'de 11 Mart'ta 1363,

- Kırklareli'de 12 Mart'ta 1189,

- Tekirdağ'da 13-14 Mart'ta 3 bin 98 olmak üzere toplam 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda çekilecek.

TOKİ, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 5 ilde kura tarihleri belli oldu - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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