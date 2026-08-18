Google, Telegram ve Microsoft’a Şok Darbe! Ceza Yağmuru Başladı

Moskova’daki mahkeme, yasaklı içerikleri sistemlerinden temizlemeyen teknoloji devleri Google, Telegram ve Microsoft’a toplamda 11,1 milyon ruble (yaklaşık 130 bin dolar) para cezası kesti.

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Google, Telegram ve Microsoft’a Şok Darbe! Ceza Yağmuru Başladı
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Rusya'nın başkenti Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, Google, Telegram ve Microsoft'a açılan davaları karara bağladı.

Bu platformlardaki yasaklı içerikler kaldırılmadığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 3,8 milyon ruble, Google'ın 3,8 milyon ruble ve Microsoft'un 3,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

GOOGLE'IN BORCU 20 MİLYAR RUBLEYİ AŞTI

Rusya'da Google, Telegram, Microsoft'un yanı sıra Apple, TikTok ve diğer yabancı internet platformlarına yasaklı içeriklerin kaldırılmaması ve ülkedeki yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi gerekçelerle daha önce de para cezaları uygulanmıştı.

Google'a 2021 sonundan bu yana cirosu üzerinden verilen para cezalarının toplamı 29 milyar rubleyi aşarken, şirketin ülkedeki icra borcunun 20 milyar rublenin üzerinde olduğu belirtiliyor.

TELEGRAM SADECE 6 AYDA 100 MİLYON RUBLE CEZA YEDİ

Rusya'da Telegram'ın faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar da uygulanırken, Moskova'daki mahkemelerin yalnızca bu yılın ilk 6 ayında şirkete verdiği para cezalarının toplamı 100 milyon rubleyi aştı.

Kaynak: AA

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