2027 Güneş Tutulması İçin Geri Sayım: Türkiye’den Kısmi İzlenecek

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2 Ağustos 2027’de Ay, Güneş’in önünden yeniden geçecek. Bu tutulma Türkiye’den de kısmi olarak gözlemlenebilecek. Ay, Türkiye’de Güneş’in tamamını kapatmayacak.

NTV’nin haberine göre tutulma, Türkiye saatiyle 11.20 ile 14.13 arasında izlenebilecek.Antalya, İzmir ve Dalyan’da Güneş diskinin yüzde 70’inden fazlası Ay tarafından örtülecek. Ankara ve İstanbul’da ise örtülme oranı yaklaşık yüzde 55 seviyesinde olacak.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ YETERLİ DEĞİL

Güneş tutulmasını izlerken kullanılan sıradan güneş gözlükleri gözleri korumak için yeterli olmayacak. Güneş’in Ay tarafından kısmen örtüldüğü sırada göz sağlığının korunması için ISO 12312-2 standardına uygun ve CE belgeli özel tutulma gözlüklerinin kullanılması gerekiyor.

TUTULMA TARİHİ BÖLGELERİN ÜZERİNDEN GEÇECEK

2027’de gerçekleşecek tutulmanın güzergahı, dünyanın önemli tarihi ve kültürel noktalarının bulunduğu bölgelerden geçecek. Tutulma hattı, Mısır’daki Krallar Vadisi ve Gize Piramitleri ile Suudi Arabistan’daki Mekke üzerinden de ilerleyecek. Türkiye’den yalnızca kısmi olarak izlenebilecek tutulmayı tam haliyle görmek isteyenlerin ülke dışındaki tutulma hattına gitmesi gerekecek.mTam tutulmanın görülebileceği başlıca bölgeler arasında Güney İspanya, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Yemen ve Somali bulunuyor.

Kaynak: NTV