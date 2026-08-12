Bu Gece Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın! Perseid Meteor Yağmuru Türkiye’den İzlenecek

Yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmuru, 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece zirve yapacak. Türkiye’nin her yerinden çıplak gözle izlenebilecek gökyüzü şöleninin özellikle 02.00-05.00 saatleri arasında en net şekilde görülmesi bekleniyor.

Son Güncelleme:
Bu Gece Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın! Perseid Meteor Yağmuru Türkiye’den İzlenecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği Perseid meteor yağmuru için beklenen gece geldi. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşan meteor yağmuru, Türkiye’den de gözlemlenebilecek. Her yıl ağustos ayında gerçekleşen Perseid meteor yağmuru, bu yıl 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece en yoğun dönemine ulaşacak. Saatte 100’e yakın meteorun görülmesi beklenen olay, gökyüzünde etkileyici bir görüntü oluşturacak.

Bu Gece Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın! Perseid Meteor Yağmuru Türkiye’den İzlenecek - Resim : 1

TÜRKİYE’DEN NERELERDE İZLENEBİLECEK?

Perseid meteor yağmuru, Türkiye’nin farklı bölgelerinden çıplak gözle gözlemlenebilecek. Özellikle ışık kirliliğinin düşük olduğu, şehir merkezlerinden uzak ve açık alanlar meteorları daha net görmek isteyenler için avantaj sağlayacak.

Bu Gece Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın! Perseid Meteor Yağmuru Türkiye’den İzlenecek - Resim : 2

SAAT KAÇTA GÖZLEMLENECEK?

Meteor yağmurunun en hareketli ve belirgin şekilde 02.00 ile 05.00 saatleri arasında izlenmesi bekleniyor. 12 Ağustos gecesi başlayıp 13 Ağustos sabahına uzanan saatlerde gökyüzüne bakanlar, uygun hava koşulları ve karanlık bir ortamda çok sayıda meteor gözlemleyebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteor Uzay Türkiye
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
2000’lerin Fenomeni İçin Geri Dönüş Sinyali 2000’lerin Fenomeni İçin Geri Dönüş Sinyali
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
YouTube’dan Milyonlarca İçerik Üreticisini İlgilendiren Karar: Para Kazanma Şartı Değişiyor YouTube’da Para Kazanma Şartı Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'den DEM Parti'ye Sert Tepki: 'Partimizi ve Hükümetimizi Hedef Alan İfadeleri Reddediyoruz' 'Utanç Verici Kayıt'
Maliye Harekete Geçti: Motorine ÖTV Düzenlemesi Geliyor Motorine ÖTV Düzenlemesi Geliyor
Gizli Servis'ten Ankara'da Son Dakika Operasyonu! Trump' Uçak Değiştirdiği' Haberini Doğruladı Gizli Servis'ten Ankara'da Son Dakika Operasyonu! Trump' Uçak Değiştirdiği' Haberini Doğruladı
İstanbulluların Beklediği Haber Geldi: M7 Metro Hattında Seferler Ne Zaman Başlayacak? M7 Metro Hattında Geri Sayım
Meteorolojiden Yeni Uyarı: Hava Durumu Değişiyor, Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat ava Durumu Değişiyor, Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat