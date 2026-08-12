Bu Gece Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın! Perseid Meteor Yağmuru Türkiye’den İzlenecek

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Gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği Perseid meteor yağmuru için beklenen gece geldi. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşan meteor yağmuru, Türkiye’den de gözlemlenebilecek. Her yıl ağustos ayında gerçekleşen Perseid meteor yağmuru, bu yıl 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece en yoğun dönemine ulaşacak. Saatte 100’e yakın meteorun görülmesi beklenen olay, gökyüzünde etkileyici bir görüntü oluşturacak.

TÜRKİYE’DEN NERELERDE İZLENEBİLECEK?

Perseid meteor yağmuru, Türkiye’nin farklı bölgelerinden çıplak gözle gözlemlenebilecek. Özellikle ışık kirliliğinin düşük olduğu, şehir merkezlerinden uzak ve açık alanlar meteorları daha net görmek isteyenler için avantaj sağlayacak.

SAAT KAÇTA GÖZLEMLENECEK?

Meteor yağmurunun en hareketli ve belirgin şekilde 02.00 ile 05.00 saatleri arasında izlenmesi bekleniyor. 12 Ağustos gecesi başlayıp 13 Ağustos sabahına uzanan saatlerde gökyüzüne bakanlar, uygun hava koşulları ve karanlık bir ortamda çok sayıda meteor gözlemleyebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi