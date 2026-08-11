YouTube’dan Milyonlarca İçerik Üreticisini İlgilendiren Karar: Para Kazanma Şartı Değişiyor

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YouTube, yeni içerik üreticilerinin platform üzerinden reklam ve abonelik gelirlerinden yararlanabilmesi için karşılaması gereken şartları yükseltmeye hazırlanıyor. TechCrunch'ın aktardığı yeni düzenlemeye göre, para kazanma özelliğini açmak isteyen içerik üreticilerinin son 12 ay içerisinde en az 8 bin geçerli izlenme saatine veya son 90 gün içinde 20 milyon geçerli Shorts görüntülenmesine ulaşması gerekecek.

TARİH VERİLDİ

Mevcut sistemde ise YouTube'un para kazanma programına katılmak isteyen içerik üreticilerinin 1.000 aboneye ulaşmasının yanı sıra son 12 ay içinde 4 bin izlenme saatini ya da son 90 gün içerisinde 10 milyon Shorts görüntülenmesini tamamlaması gerekiyor. Yeni uygulama 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek. Google bünyesinde faaliyet gösteren YouTube, düzenlemenin halihazırda YouTube İş Ortağı Programı'nda (YPP) yer alan içerik üreticilerini kapsamayacağını açıkladı.

SHORTS GELİRİNDE DE YENİ ŞART

YouTube ayrıca içerik üreticilerinin Shorts Creators Pool üzerinden gelir elde edebilmesi için 90 günlük süre içerisinde 10 milyon Shorts görüntülenmesi şartını koruması gerektiğini bildirdi. Bu sayının altına düşen kanallar, iş ortağı programındaki konumlarını koruyarak uzun videolar üzerinden gelir elde etmeyi sürdürebilecek. Shorts gelirleri ise kanalın yeniden 10 milyon görüntülenme sınırını aşması halinde aktif hale gelecek. YouTube, söz konusu değişikliklerin platformun büyümesine paralel olarak hayata geçirildiğini belirtti. Şirketin verdiği bilgilere göre platformda her gün 200 milyardan fazla Shorts görüntülenmesi gerçekleşiyor. Televizyon ekranlarında ise günlük 1 milyardan fazla saatlik YouTube izleniyor.

DETAYLAR AÇIKLANDI

Yeni düzenlemeyle birlikte içerik üreticilerinin para kazanma programına katılmak ve programda kalabilmek için ulaşması gereken izlenme seviyeleri yükselmiş olacak. Özellikle Shorts içerikleri hazırlayan üreticilerin düzenli biçimde yüksek görüntülenme rakamlarına ulaşması, gelir elde edebilmek açısından daha önemli hale gelecek. YouTube, pazartesi günü yaptığı duyuruda daha uygun fiyatlı Premium Lite aboneliğinin YouTube Premium'un kullanılabildiği tüm ülkelerde erişime açılacağını da açıkladı. İçerik üreticileri, abonelerin izleme süreleri ve görüntülenmelerine bağlı olarak abonelik gelirlerinden pay alıyor. Bu kapsamda uzun videolardan elde edilen gelirlerin yüzde 55'i, Shorts içeriklerinden elde edilen gelirlerin ise yüzde 45'i içerik üreticilerine aktarılıyor. Şirket, Premium Lite kullanıcı sayısındaki artışın içerik üreticilerinin gelirlerine de katkı sağlayabileceğini ifade etti. YouTube tarafından yapılan açıklamada, Premium aboneliğine geçen kullanıcıların iş ortaklarına ortalama olarak reklam izlenmelerinden elde edilen gelire kıyasla daha yüksek kazanç sağladığı belirtildi. Premium Lite aboneliği, çoğu videoda reklamsız izleme deneyiminin yanı sıra içeriklerin çevrimdışı izlenmek üzere indirilmesine ve videoların arka planda oynatılmasına imkan tanıyor.

YOUTUBE YALNIZ DEĞİL

İçerik üreticilerine yönelik gelir paylaşımı sisteminde değişikliğe giden tek sosyal medya platformu YouTube olmadı. Elon Musk'ın sahibi olduğu X de hafta sonu içerik üreticilerine yönelik ödemelerinde değişikliğe gitti. Platform, gelir paylaşımı programının kurallarını güncelleyerek yeni sistemde yalnızca özgün içeriklerin ödüllendirilmesini kararlaştırdı. Facebook ise ilkbahar döneminde TikTok ve YouTube'daki içerik üreticilerini platformuna çekmek amacıyla yeni bir para kazanma programını devreye almıştı.

Kaynak: Haber Merkezi