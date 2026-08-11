2000’lerin Fenomeni İçin Geri Dönüş Sinyali

2000’li yılların başında sosyal medyanın en popüler platformlarından biri olan MySpace için geri dönüş sinyali geldi. Platformun mevcut sahipleri Tim ve Chris Vanderhook, MySpace’i yeniden başlatmayı planladıklarını açıklarken, yeni platformun ne zaman ve hangi özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkacağı henüz netlik kazanmadı.

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2000’lerin Fenomeni İçin Geri Dönüş Sinyali
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2000’li yılların başında sosyal medya dünyasının en popüler platformlarından biri olan MySpace için yeniden dönüş ihtimali gündeme geldi. Platformun mevcut sahipleri Tim ve Chris Vanderhook, MySpace’in yeniden hayata geçirilmesi konusunda planlarının bulunduğunu açıkladı. Aynı zamanda Viant Technology’nin kurucuları olan kardeşler, “MySpace” adlı belgeselde platformun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vanderhook kardeşler, MySpace’in halen kendilerine ait olduğunu belirterek markanın yeniden başlatılması için doğru zamanı beklediklerini ifade etti.

2000’lerin Fenomeni İçin Geri Dönüş Sinyali - Resim : 1

GEÇMİŞE ÖZLEM ARTTI

Yeni MySpace’in ne zaman kullanıma açılacağı ve hangi özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkacağı ise henüz açıklanmadı. Ancak 2026 yılında kablolu kulaklık, iPod ile dijital ve analog fotoğraf makineleri gibi geçmiş dönemlere ait ürün ve alışkanlıkların yeniden popülerlik kazanması, MySpace’in olası dönüşü için de beklentileri artırıyor.

MYSPACE NASIL ZİRVEYE ÇIKTI?

MySpace, 2003 yılında Tom Anderson ve Chris DeWolfe tarafından kuruldu. Platformla özdeşleşen ve yeni kullanıcıların ilk arkadaşı olarak karşılarına çıkan ikonik “MySpace’ten Tom” profili de bu dönemde ortaya çıktı. 2000’li yıllarda hızla büyüyen platform, 2006 yılında ziyaretçi sayısı bakımından Yahoo Mail ve Google Arama’yı geride bırakarak ABD’nin en çok ziyaret edilen internet sitesi oldu. MySpace’in dönemin diğer platformlarından ayrılmasını sağlayan unsurlar arasında kullanıcıların profillerini kişiselleştirebilmesi ve müzik entegrasyonu özellikleri öne çıktı. Ancak platformun yükselişi uzun sürmedi. Özellikle Facebook’un hızla büyümesi ve reklamverenleri platformda tutmanın zorlaşmasıyla birlikte MySpace’in popülaritesi 2009 civarında belirgin şekilde gerilemeye başladı.

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