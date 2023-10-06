BT yöneticilerinin %45'i, ekonomik belirsizliğe rağmen bulut harcamalarını artırdı

Tedarik zinciri problemleri, işgücü eksikliği, ekonomik daralma, jeopolitik gerilimler, iklim değişikliği gibi krizleri birbiri ardında deneyimleyen iş dünyası, dayanıklılığı korumanın yolunu teknolojide buldu. Dijital dönüşüm ve buluta geçiş gibi kavramlar her sektörde yaygınlaşırken, Gartner'ın tahminleri, 2026'ya kadar 4 şirketten üçünün bulutu temel alan bir dijital dönüşüm modelini benimseyeceğini öngördü. Öte yandan 2023 Bulutun Durumu Raporu’na göre BT karar alıcılarının %45’i, ekonomik belirsizliğe rağmen bulut harcamalarının ve bulut kullanımının arttığını söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Alastyr CEO’su Serkan Koç, “Müşteri beklentilerindeki değişim hızlı ve çevik teknoloji benimsemesini gerektiriyor. İşletmeler, şirket bünyelerinde veri merkezi kurarak bu hıza yetişemeyeceklerini çok geçmeden anladı. Bu durum, Alastyr gibi kurumsal müşterilere bulut sunucu, özelleştirilmiş sunucu, yönetilen hizmetler, co-location gibi veri merkezi hizmetleri sunan şirketlere talebi artırıyor” dedi.

3 yılda 15 milyon TL yatırımla dünya standartlarında veri merkezi kurdu

Veri merkezi ve barındırma ihtiyaçlarını dış kaynaklardan sağlamanın ve yönetilen hizmet olarak satın almanın en dikkate değer avantajlarının ölçeklenebilirlik, yüksek erişilebilirlik, hız ve maliyet olduğunu kaydeden Serkan Koç, “Pek çok iş süreci artık dijitalde yürütülüyor. Değişen çalışma biçimleri, güvenli bulut dönüşümünü destekliyor ve gerekli kılıyor. Özellikle üretken yapay zeka gibi yeni teknolojilerin bu kadar hızlı benimsendiği bir dönemde, bulut ve veri merkezi harcamaları buna bağlı olarak artıyor.”

“2002’den bu yana bireysel ve kurumsal kullanıcılara web barındırma veri merkezi ve danışmanlık çözümleri sunan Alastyr, 5 yıldır sunduğu tüm hizmetleri kendi binasında bulunan veri merkezinden sağlıyor. Bugün 1500’e yakın sunucu kapasitesi 3 farklı internet servis sağlayıcı ile bağlantı, toplamda 100 gigabitlik yedekli bir fiber internet ve güncel sunucu/storage altyapısıyla küresel standartlarda hizmeti 7 gün 24 saat sağlanan teknik destek hizmetleriyle birlikte çok daha uygun maliyetler ile sunmayı garanti ediyor” diye konuştu.

Son 1 yılda %40 ciro artışı, her yıl %25 büyüme

Veri merkezi, barındırma ve bulut sunucu çözümlerine yönelik artan talebin büyüme hızlarına da yansıdığını belirten Serkan Koç, “Sunucularını kendi işletmeleri yerine sistem odalarında barındıran şirketler, yüksek donanım ve altyapı maliyetlerinden kurtuluyor. Daha kolay ölçeklenebilen bir BT altyapısına sahip oluyor, güvenlik risklerini en aza indiriyor. Ayrıca, özellikle BT sektöründe nitelikli yeteneğe erişmenin güçleştiği bu dönemde veri merkezi hizmeti kullanan şirketler, personel istihdam etme maliyetlerini de sıfırlıyor. Türk şirketler bu avantajların farkına vardıkça müşteri sayımız da her yıl %25 artıyor. Halen 50 binin üstünde web sitesine ev sahipliği yapıyoruz. Son 1 yılda ciromuzu %40 artırarak, son 5 yıldaki en yüksek büyüme oranını yakaladık. Bulut sunucu, özelleştirilmiş sunucu, paylaşımlı konum hizmetlerinin yanı sıra felaket kurtarma, sistem odası taşıma ve sunucu yönetim desteği (SLA) kapsamında profesyonel sunucu yönetimi çözümleri de sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

10 binden fazla kurumsal şirket kullanıyor

Alastyr veri merkezinin bugün 50 bini aşkın internet sitesini barındırdığını vurgulayan Alastyr CEO’su Serkan Koç, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Güvenli ve başarıya ulaşan dijital dönüşümün her ölçekten işletme için ulaşılabilir olması hedefiyle çalışıyor, en güncel cihaz ve yazılımları uygun maliyetlerle sunuyoruz.

50 bini aşkın kayıtlı müşterimizin 10 binden fazlasını Türkiye’deki kurumsal şirketler oluşturuyor. %99 erişilebilirlik (uptime) garantisi sunan Alastyr olarak, veri merkezimizdeki tüm sunucuları 7/24 izliyor, firmaya özel hizmet veren sistem mühendislerimiz ile destek hizmeti sağlıyoruz. Alastyr, bulut pazarının her geçen gün genişlediği, tüm hizmetlerin dijitale taşındığı bu dönemde, Türk şirketlerin verilerini güvenle emanet edebilecekleri bir teknoloji iş ortağı olarak konumlanıyor.”