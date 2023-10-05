X platformunda haber linklerinin başlıkları artık gösterilmeyecek

Sosyal medya platformu X'te radikal bir değişiklik yapıldı. Paylaşılan linklerde artık sadece fotoğraf görünecek.

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X platformunda haber linklerinin başlıkları artık gösterilmeyecek

Eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X, paylaşılan linklerde başlık ve kısa açıklama göstermek yerine sadece fotoğraf göstermeye başladı. Sitenin sahibi Elon Musk, paylaşımların daha iyi görüneceğini düşündükleri için bu uygulamaya geçeceklerini duyurmuştu.

X kullanıcıları, paylaşılan linklere fotoğrafa tıklayarak girebilecek; ancak bazı insanlar paylaşılanların link olduğunun anlaşılmadığını belirtiyor.

Linkin adresi, fotoğrafın sol altında küçük bir şekilde gösteriliyor.

AĞUSTOS AYINDAN BERİ GÜNDEMDEYDİ

X'te paylaşılan linklerde başlık ve açıklama görünmesinin kaldırılması ağustos ayından bu yana gündemdeydi. Musk planlanan değişimle ilgili Forbes makalesini alıntılayarak, "Bu direkt olarak benim fikrim. Estetik olarak siteyi çok ileri taşıyacak" yazmıştı.

Twitter haber organizasyonları için büyük bir gelir kapısı olmasa da birçok medya kuruluşu ve gazeteci tarafından haberleri paylaşmak veya haber toplamak için kullanılıyor. Musk, X'i yaklaşık bir sene önce satın almasından bu yana haber kuruluşlarına yönelik düşmanca bir tavır sergiliyor.

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