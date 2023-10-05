25 yıldır çalışıyordu: Deneyimli muhabir NTV'yle yollarını ayırdı

NTV’den ayrılık haberi geldi. Yaklaşık 25 yıldır NTV’de görev alan Gökhan Gerçek, kanala veda etti.

25 yıldır çalışıyordu: Deneyimli muhabir NTV'yle yollarını ayırdı

Medyaradar’ın haberine göre NTV’de görev alan başarılı polis adliye muhabiri Gökhan Gerçek kanalla yollarını ayırdı. Gökhan Gerçek, yaklaşık 25 yıldır kanalda görev alıyordu.

‘G. G. KAÇAR…’

Deneyimli gazeteci, vedasını sosyal medya hesabından ayrılığı Frank Sinatra'nın “ My way“ isimli parçasıyla ve “Gökhan Gerçek kaçar” notuyla duyurdu.

25 yıldır çalışıyordu: Deneyimli muhabir NTV'yle yollarını ayırdı - Resim : 1

GÖKHAN GERÇEK KİMDİR?

Gökhan Gerçek, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Hürriyet Ankara bürosunda foto muhabirliği yapan Gerçek, ardından NTV’ye transfer olmuş ve yaklaşık 25 yıldır da NTV’de görev alıyordu.

25 yıldır çalışıyordu: Deneyimli muhabir NTV'yle yollarını ayırdı - Resim : 2

Gökhan Gerçek, Çağdaş Gazeteciler Derneği 2010 Başarılı Gazetecileri Ödülleri'nde 'Televizyon Haber' kategorisinde ''Yargı, Yargıyı Dinledi'' haberi ile, 2012 yılında yine ‘Televizyon Haber’ kategorisinde 'Kod adı umut' haberiyle, 2015 yılında ise “IŞİD yazışmaları” haberiyle ödüle layık görülmüştü.

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