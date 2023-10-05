'Bir daha televizyonlara dönmeyeceğim' demişti: İrfan Değirmenci neden ekranlara döndüğünü açıkladı

3 Nisan'da Halk TV'den ayrılarak Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir Milletvekili adayı olan gazeteci ve sunucu İrfan Değirmenci, milletvekili seçilemedikten sonra 3 Temmuz'da yeniden Halk TV ekranlarına dönmüştü. Ekrana veda ederken "Bir daha televizyonlara dönmeyeceğim" diyen Değirmenci, yeniden sunucu olma gerekçesini açıkladı.

Sosyal medya platformu X'te "Siz politikaya girerken gazeteciliği bıraktığınızı söylemiştiniz. Ne oldu o?" diye soran takipçisine yanıt veren Değirmenci, şunları yazdı:

"Aday olduğum ve kampanya yaptığım süreç boyunca ekranda değildim evet ama hep politiktim zaten hocam. En azından 2013 Haziran'dan yani Gezi direnişinden beri. Kampanya döneminde bir daha televizyonlara dönmeyeceğimi de söyledim evet ancak biliyorsunuz kıl payı ve şüpheli bir farkla da olsa seçilemedim ve emekli gazeteci maaşıyla hayatımı sürdürmenin bu enflasyon baskısı altında mümkün olmadığını da görmem uzun sürmedi. Aynı ekrana döndüm. Ben düzen partilerinden birinden aday olmadım. Başka bir dünya mümkün diyen bir idealden yola çıktım. Kolay olanı yani ekran gücünü düzen muhalefetini yönetenlere beni aday göstermeleri için baskı unsuru olarak kullanmayı da seçmedim. Zor olanı tercih ettim. Siyasi görüşümle zıt bir mecraya sırf para için dönmüş de değilim. Tip üyesiyim hâlâ ancak aktif siyasetin içinde değilim. Yaptığım yayınlarda hâlâ ezilenden, güçsüz ve haklı olandan yana tarafım ama partizanlık yapmıyorum. Zahmet edip izlerseniz siz de göreceksiniz. Gençlere apolitik bir duruş değil de politik olmanın erdem olduğunu anlatıyorsanız şayet bu tweetinizi atılmamış saymaya hazırım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Saygılarımla..."