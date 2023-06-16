Milletvekili adayı olmuştu: İrfan Değirmenci, ekranlara geri dönüyor

Halk TV Ana Haber sunucusuyken TİP'ten İzmir Milletvekili adayı olan ve kanaldan istifa eden İrfan Değirmenci Meclis'e girememişti. Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekranlara geri döneceğini açıkladı.

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Milletvekili adayı olmuştu: İrfan Değirmenci, ekranlara geri dönüyor

Gazeteci İrfan Değirmenci, sosyal medya hesabından tekrardan ekranlara döneceği tarihi duyurdu.

Değirmenci, Halk TV'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaya devam edecek. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 Temmuz'u vurgulayan Değirmenci "3 Temmuz Pazartesi yine saat 18 olduğunda. Çünkü insan özlüyormuş" ifadesiyle paylaşımını şöyle devam ettirdi:

"3 Temmuz Pazartesi yine saat 18 olduğunda. Çünkü insan özlüyormuş. Demişler ki "öldü". Hayır. Söyleyin "geri döndü" İrfan reloaded.3 Temmuz'u bekleyin."

Milletvekili adayı olmuştu: İrfan Değirmenci, ekranlara geri dönüyor - Resim : 1

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