Ünlü ekran yüzü Haber Global'den TV100'e transfer oldu

Haber Global’den veda haberi geldi. Ünlü ekran yüzü Başak Şengül kanalla yollarını ayırdı.

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Ünlü ekran yüzü Haber Global'den TV100'e transfer oldu

Başak Şengül, Haber Global’e veda etti. Mesele isimli program sunan ünlü ekran yüzü, tv100’e transfer oldu. MedyaRadar’ın özel haberine göre Başak Şengül, tv100’de tartışma programları hazırlayıp sunacak.

Ünlü ekran yüzü Haber Global'den TV100'e transfer oldu - Resim : 1

BAŞAK ŞENGÜL KİMDİR?

Başak Şengül ortaöğretimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladıktan sonra gönlünde yatan fakültede, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde lisans eğitimini aldı.

Lise yıllarında aklına düşen "haberci" olma isteği üniversite yıllarında net bir karara dönüştü. 2000 yılında stajyer olarak adım attığı CNN TÜRK'te üniversiteden mezuniyeti sonrasında muhabir olarak göreve başladı. 6 yıl muhabirlik yaptı; 2006 yılında Gece Görüşü programını sunmaya başladı. "Gece Görüşü"nde nöbet yaklaşık 3 yıl sürdü, ardından 6 ay süreyle "Farkında Mısınız?" programını hazırlayıp sundu.

2009 yılı başında Haber Türk'te spiker olarak görev yaptı. 2009 Eylül itibariyle yeniden CNN TÜRK'te gün içi haber kuşaklarında spikerlik görevini sürdürdü. Prime time saatlerde konuklarla Türkiye'nin ve dünyanın siyaset gündeminin ele alındığı programları sundu. Kasım 2022’de Haber Global'e transfer oldu.


Şimdi ise tv100 kadrosuna dahil olan deneyimli isim, kanalda tartışma programları hazırlayıp sunacak.

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