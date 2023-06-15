"Cinsiyet değiştirenler 5 yıl erken emekli olabilir" dedi, sunucunun tepkisi gündem oldu

Erkek ve kadına geçişlerde 5 yıl erken emekli olacaklar bilgisini veren Sosyal Güvenlik Uzmanı Nacar, sunucu tarafından durduruldu. Sunucu "Bu konulara girmeyelim" diyerek ara verdi.

Televizyon programında emeklilik ile ilgili soruları yanıtlaya Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, "Erkek ve kadına geçişlerde 5 yıl erken emekli olacaklar''' sözleri üzerine sunucu apar topar veda ederek reklam arası verdi.

Sosyal medyaya yansıyan bu kesit kısa sürede viral oldu.