İddia: İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu yeniden bir araya gelecek

Cumhurbaşkanlığı seçiminin AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda kaybedilmesi sonrası CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları sürerken, dün bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde yeniden görüşecekleri ileri sürüldü.

'Değişim' çağrısını ilk dile getiren isim olan İmamoğlu, 28 Mayıs'tan bu yana üçüncü kez dün Ankara'da Ahlatlıbel Tesisleri'nde Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Talebin İmamoğlu tarafından iletildiği belirtilen görüşmenin sonunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

NELER KONUŞULDU?

Gazete Pencere'den Hayri Demir'in CHP kaynaklardan edindiği bilgilere göre 'olumlu geçen' görüşmede masaya iki ana gündem geldi.

Yaklaşan yerel seçimler ve parti içerisindeki değişim tartışmaları kapsamlı olarak ele alındı.

Görüşmede İmamoğlu, sürece dair görüşlerini dile getirerek, kimi önerilerde bulundu. Başta CHP olmak üzere muhalif cephede kırgınlık olduğunu ve seçimlerde ortaya çıkan sonuçlardan dolayı bir umutsuzluk olduğunu ifade etti.

Mart 2024 seçimlerine kısa bir süre kalırken, bir an önce bu tablo kırılması ve 'yeni bir soluk' gerektiğini dile getirdiği öğrenildi. İmamoğlu’nun vurgu yaptığı bir diğer noktanın ise bu değişime CHP’nin öncülük etmesi gerektiği olduğu belirtildi.

İmamoğlu'nun ayrıca İstanbul seçimlerine ilişkin iktidar partisinin seçim startı verdiğini ve çalışmalarına başladığını da aktararak, olası riskleri de dile getirdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu ise tüm bu tespitler ışığında İmamoğlu’ndan kapsamlı bir çalışma yapabileceğini ve çalışmanın bitiminde yeniden değerlendirme için bir araya gelebileceklerini aktardı.