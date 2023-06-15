Diyanet-Sen yöneticisi mezuniyet törenlerini hedef aldı: "Kızlar erkekler iç içe; hareketler, danslar erotizm içerikli"

Cuma günü eğitim öğretim yılı sona eriyor. Türkiye genelinde okullarda mezuniyet heyecanı yaşanıyor. İlköğretimden liseye geçenler, liseden mezun olanlar özel geceler düzenliyor. Ancak öğrencilerin bu mutlu günü gerici zihniyeti rahatsız etti.

Cumhuriyet'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası’nın (Diyanet-Sen) Amasya Merzifon İlçe Başkanı Hüseyin Kayıkcı, yaptığı açıklamada okulların yılsonu mezuniyet etkinliklerini hedef aldı. Kayıkcı, okullarda yılsonu törenlerinin “ahlaksızlık” olduğunu ve öğrencilerin de bu ahlaksızlığa ortak edildiğini söyledi.

Mezuniyet törenlerinde, çocukların makyaj yapıp dekolte elbise giyerek dans etmelerini eleştirip ahlaksızlık olarak tanımlayan Kayıkcı şöyle dedi:

“Devletin okulunda gayri ahlaki oyunlar oynanıyor, mezuniyet adı altında manevi servet yok ediliyor. Muhafazakâr üniversitelerin yaptığı mezuniyet programlarının diğerlerinin yaptıklarından eksik kalır yanı yok. Liselilerin mezuniyet programları ise erotizme dönüştü. Okul bahçelerinde gencecik kızlar üzerlerinde dini ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan kıyafetler giydirilerek oynatılıyor. Kızlar erkekler iç içe. Hareketler, danslar erotizm içerikli. Ortaokul çağındaki çocuklara da bu hastalık bulaştı. Ahlak krizi de yaşıyoruz. Tüm bunlardan aileler, idareciler mesuldür. Devlet yetkililerimizin de mezuniyet vb. programlara bir el atmalarını bekliyoruz.”

Amasya Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Ölgün, Kayıkcı’nın ifadelerine tepki gösterdi. Ölgün, “Diyanet-Sen Merzifon başkanı kamuoyuna açık olarak yapmış olduğu açıklamasında kişi hak ve hürriyetlerine müdahale etmiş, alenen aşağılamış ve yasalara karşı gelmiştir. Yani suç işlemiştir. Yaşadıklarımızı sadece yobaz karanlık saldırılarının etkisi ile açıklamaktan öteye geçmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal, laik bir hukuk devletidir. Kişilerin hak ve hürriyetleri vardır” diye konuştu.