2023 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu

Nobel Kimya Ödülü'nü bilim insanları Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov kazandı.

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2023 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu

2023 Nobel Kimya Ödülü'nü "kuantum noktalarının keşfi ve sentezi"nden dolayı bilim insanları Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov kazandı.

Nanopartiküller ve kuantum noktaları LED ışıklarda ve TV ekranlarında kullanılıyor ve ayrıca kanser dokusunu çıkarırken cerrahlara yardımcı oluyor.

Bununla birlikte bu yılki ödülü kazanan isimlerden Bawendi, Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) profesör, Brus Columbia Üniversitesi'nde emeritus profesör ve Ekimov ise Nanocrystals Technology Işirketinde çalışıyor.

Brus, 1972 yılında AT&T Bell Labs tarafından işe alındı ve 23 yıl boyunca zamanının çoğunu nanokristaller üzerinde çalışmaya ayırdı.

Paris'te doğan ve Fransa, Tunus ve ABD'de büyüyen Bawendi, doktora sonrası araştırmalarını Brus'un yanında yaptıktan sonra 1990'da MIT'ye katıldı ve 1996'da profesör oldu.

Ekimov, Sovyetler Birliği'nde doğdu ve ABD'ye taşınmadan önce Vavilov Devlet Optik Enstitüsü'nde çalıştı. Ekimov 1999 yılında Nanocrystals Technology Inc. şirketinde baş bilim insanı olarak görevlendirildi.

2023 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu - Resim : 1

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