Türk bilim insanı Prof. Dr. Mete Atatüre, dünyaca ünlü Cavendish Laboratuvarı'nın yeni bölüm başkanı oldu

Elektron, proton ve DNA'nın keşfedildiği Cavendish Laboratuvarı'nın ilk başkanı, 20. yüzyıla damgasını vuran fizikçi James Clerk Maxwell'di

Türk bilim insanı Prof. Dr. Mete Atatüre, dünyaca ünlü Cavendish Laboratuvarı'nın yeni bölüm başkanı oldu

İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'nde genç Türk bilim insanı Prof. Dr. Mete Atatüre, üniversitenin Fizik bölümü olan Cavendish Laboratuvarı'nın 16'ncı bölüm başkanı olarak atandı. Atatüre, "Bana güvenilmesinden ve Cavendish Laboratuvarı'nı sorgulama ve meydan okuma dürtüsüyle hareket eden harika bir bilimsel keşif yeri haline getiren herkesin ayak izlerini takip etmekten inanılmaz derecede onur duyuyorum" açıklamasında bulundu.

Laboratuvarın ilk başkanı elektromanyetik teorinin kurucularından James Clerk Maxwell'di.

Bölümün resmi internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre; genç Türk bilim insanı Prof. Dr. Mete Atatüre, ilk başkanlığını elektromanyetik teorinin kurucularından James Clerk Maxwell'in yaptığı Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü olan Cavendish Laboratuvarı'nın bölüm başkanı olarak atandı.

Prof. Dr. Atatüre, Cavendish Laboratuvarı'nın internet sitesine göreve getirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atatüre, "Bana güvenilmesinden ve Cavendish Laboratuvarı'nı sorgulama ve meydan okuma dürtüsüyle hareket eden harika bir bilimsel keşif yeri haline getiren herkesin ayak izlerini takip etmekten inanılmaz derecede onur duyuyorum" dedi.

Laboratuvarın geçmiş başarılarına vurgu yapan Atatüre, "150 yıllık bilimsel mirası taşıyoruz ancak ileriye dönük kalmamız gerekiyor. Geçmişteki başarılar bugünümüzü şekillendirdiği gibi, bugünün meraka olan bağlılığı da yarının atılımlarını tanımlayacak" ifadelerini kullandı.

Atatüre sözlerini "Ana kaynağımız insanlar ve yeni çağda toplumumuzu desteklemek için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadeleriyle sonlandırdı.

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