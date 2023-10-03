Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kampında sarıklı cübbeli kişilerden tekbir

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Rize'nin Fındıklı ilçesinde düzenlediği gençlik kampında sarıklı ve cübbeli kişilerin tekbir getirmesi tepki çekti.

Son Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kampında sarıklı cübbeli kişilerden tekbir

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Rize'nin Fındıklı ilçesinde düzenlediği gençlik kampında çekilen görüntüler gündem yarattı.

Sarıklı ve cübbeli bir grubun düzenlediği etkinliğin görüntülerini, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu paylaştı. Çervatoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, o görüntülere şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığının övünerek bahsettiği kampa (Fındıklıların ve kurum olarak belediyemizin gezmeye bile giremediği bu alanda) giren bu garip insanların hangi spor dalı ile meşgul olduklarını anlayamadık. Fındıklı ilçesi Laik Demokratik Cumhuriyetin şirin bir kasabasıdır. Bu anlayışı inşa edenleri ve bu görüntüleri yaratanları kınıyoruz. İlçemizde bulunan ve halkın kaynakları ile inşa edilen bu Gençlik kampının gençlerimizin sportif aktiviteleri için değil tarikatların örgütlenmesi için inşa edildiğinin bir göstergesidir. Yetkililere bir kez daha sormak isteriz biz bu spor dalını anlamadık tanımlayabilirimsiniz? Fındıklı Halkı karanlıklara ve gericiliğe geçit vermeyecek, Laik Demokratik Cumhuriyet değerlerini yarınlara taşıyacak."

Son Güncelleme:
İzmir'de öğretim görevlisini hayattan koparan polis intihar etti İzmir'de öğretim görevlisini hayattan koparan polis intihar etti
Yüzdeki istenmeyen kıl ve tüyleri yok etmeyi sağlayan 9 doğal yol Yüzdeki istenmeyen kıl ve tüyleri yok etmeyi sağlayan 9 doğal yol
Erdoğan ve Bahçeli AB'ye rest çekmişti... Bakan Yardımcısı Bozay: Türkiye tam üye olmadan AB tamamlanamaz Bakan Yardımcısı Bozay: Türkiye tam üye olmadan AB tamamlanamaz
Show TV'nin Aile dizisi karışıyor! Serenay Sarıkaya’nın yerine yeni isim... Artık o olacak Show TV'nin Aile dizisi karışıyor! Serenay Sarıkaya’nın yerine yeni isim... Artık o olacak
ÇOK OKUNANLAR
'Kedicik' belgeseli gündem oldu: Adnan Oktar'ın kadınları kandırma yöntemi 'pes' dedirtti! 'Kedicik' belgeseli gündem oldu: Adnan Oktar'ın kadınları kandırma yöntemi 'pes' dedirtti!
Eylül ayında yapılan son seçim anketi açıklandı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları Eylül ayında yapılan son seçim anketi açıklandı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, enflasyon rakamlarını işaret etti, yıl sonu memur ve emekli maaşı zam oranını açıkladı SGK uzmanı memur ve emekli maaşı zam oranını açıkladı
LPG'ye zam geldi: İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?
'Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman Kıral'ın son hali ortaya çıktı 'Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman Kıral'ın son hali ortaya çıktı