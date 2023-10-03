İzmir'de öğretim görevlisini hayattan koparan polis intihar etti

İzmir’in Konak ilçesinde eski sevgilisi öğretim görevlisini tabancayla vurup öldüren, eski sevgilisinin erkek arkadaşını da yine tabancayla vurarak ağır yaralayan cinayet şüphelisi polis memuru intihar etti.

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İzmir'de öğretim görevlisini hayattan koparan polis intihar etti

İzmir'de, dün saat 20.30 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yapan Adnan Erman Özbek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu’nda (MYO) Öğretim Görevlisi olduğu belirtilen Elvin Özütaştan ve erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu ile sokakta karşılaştı.

Bir süre birlikte olduğu Özütaştan ve Berberoğlu ile tartışmaya başlayan polis Özbek, gerginliğin artması sonucu beylik tabancasını çıkartarak art arda ateşledi. Özütaştan ile Berberoğlu vücudunun birçok yerine isabet eden çok sayıda kurşun ile yere yığıldı.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖZÜTAŞTAN ÖLDÜ SEVGİLİSİ AĞIR YARALI

Polis memuru Adnan Erman Özbek olay yerinden kaçarken, silah seslerinin ardından çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Berberoğlu ile Özütaştan’a ilk müdahaleyi yaptı. Berberoğlu, ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Özütaştan ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Özütaştan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Eski milli yüzücü olduğu belirtilen ve saldırı sırasında toplamda 7 kurşun isabet eden Berberoğlu’nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Öğretim Görevlisi Elvin Özütaştan’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis memurları çok sayıda boş kovan ele geçirdi.

POLİS İNTİHAR ETTİ

Yaşanan olayın ardından kayıplara karışan ve her yerde aranan şüpheli polis memurunun bugün Güzelbahçe’de bir evde cansız bedeni bulundu. Şüpheli Adnan Erman Özbek’in tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. Özbek’in cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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