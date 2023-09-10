Araştırma: Filler birbirlerini tıpkı insanlar gibi isimleriyle çağırıyor olabilir

Tüm insan kültürlerinde ve farklı dillerde isimlerle karşılaşırsınız. İsimler kimliğimizin büyük bir bölümünü oluştururlar ve birbirimizle iletişim kurmamıza yardımcı olurlar, ancak kişisel isimler benzersiz bir şekilde insana özgü bir şey olarak kabul edilir.

Chip Online'da yer alan habere göre yeni araştırmalar, vahşi Afrika fillerinin dilin evrimi açısından büyüleyici çıkarımlar sağlayacak şekilde birbirlerine özel çağrılarla (bir isim gibi) hitap edebildiklerini öneriyor. Ön baskı olarak yayınlanan ve henüz hakem değerlendirmesinden geçmeyen yeni araştırma, Kenya'nın kuzeyindeki büyük Samburu ekosistemi ve güneyindeki Amboseli Milli Parkı yabani fillerinden gelen çağrıları analiz etti.

Toplanan veri seti, 597'si aynı aile grubunun üyeleri arasında gerçekleşen 625 ayrı çağrı içeriyordu. 114 benzersiz seslenen ve 119 benzersiz alıcı vardı. Araştırmacılar yalnızca tek bir file yönelik olan ve alıcının belirlenebildiği çağrıları dahil etti.

Ekip, fil seslerinin akustik özelliklerini ölçtü ve çağrının alıcısının kimliğini tahmin etmenin mümkün olup olmadığını görmek için veriler üzerinde bir dizi istatistiksel test gerçekleştirdi. Ve ekibin yazdığına göre, gerçekten de durumun böyle olduğu tespit edildi: "Çağrıların alıcıları, çağrı yapısından istatistiksel olarak şansa göre önemli ölçüde daha doğru bir şekilde tanımlanabildi."

Ekibin özellikle ilgilendiği yönlerden biri, çağrıların alıcının kendi seslerini taklit edip etmediğiydi. Bu, birbirlerinin bireysel ses etiketlerini öğrenebilen ve duyduklarında kendi etiketlerine yanıt verebilen yunuslar gibi diğer türlerde de gözlemlenmiş bir durum. Ancak fil verileriyle ilgili büyüleyici olan şey, yazarların arayanların her alıcının kendi çağrısını taklit ettiğine dair sınırlı kanıt bulmasıydı: "Bildiğimiz kadarıyla bu çalışma, insan olmayan hayvanlarda alıcının çağrılarını taklit etmeden aynı türden kişilere sesli olarak hitap edilmesinin ilk kanıtını sunuyor."

Yazarlar ayrıca fillerden 17 tanesini aldılar ve nasıl tepki verdiklerini görmek için orijinal olarak kendilerine gönderilen çağrıların kayıtlarını onlara dinlettiler: "Vokal etiketlerinin varlığını daha da destekler bir şekilde, denekler kontrol çağrılarına göre konuşmacıya daha hızlı yaklaştı ve daha hızlı sesli yanıt verdiler."

Yazarlar, genel olarak bu olgunun, insan dışı bir türün diğer bireylere atıfta bulunmak için insan benzeri bir adlandırma sistemi kullandığına dair ilk kanıt olabileceği sonucuna vardı. Bunun neden özellikle fillerde ortaya çıktığına dair sosyal yapılarından toplayabileceğimiz bazı ipuçları var.

Yazarlar, fillerin kendilerini daha küçük gruplara ayırma ve daha sonra bazen yüzlerce bireyden oluşan gruplar kurarak bir araya gelme eğilimine atıfta bulunarak, durumu "fisyon-füzyon sosyal dinamikleri nedeniyle, filler genellikle yakın bağlı sosyal ortaklarının görüş alanı dışındadır ve uzun mesafelerde iletişim kurmak için iletişim uğultuları üretirler" diye açıklıyor ve devam ediyor: "Vokal etiketleri birbirlerinin görüş alanı dışındayken koordinasyon yeteneğini geliştirebilir."

Bir baskı öncesi çalışması olarak, bu araştırmanın henüz hakem değerlendirmesine tabi tutulmadığını unutmamak önemli. Ancak yazarlar, "bulguların fillerin sosyal bilişinin karmaşıklığı hakkında ilginç sorular ortaya çıkardığını" ve böylece araştırmacıların keşfetmesi için büyüleyici yeni bir yol açtığını belirtiyorlar.

Ön baskı araştırması bioRxiv'de yer alıyor.