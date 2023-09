PlayStation Plus kullanıcıları için kabus gibi zam! Duyanlar şoke oluyor

Sony’nin geçtiğimiz hafta PlayStation Plus hizmetinde ABD’de yüzde 33 oranında zam yapmasının ardından, hizmetin Türkiye’de fiyatı merak konusu oluyordu.

ABD’de yüzde 33 zam ile S Plus Essential'ın fiyatı 59,99 dolardan 79,99 dolara, PS Plus Extra'nın fiyatı 99,99 dolardan 134,99 dolara, PS Plus Premium'un fiyatı ise 119,99 dolardan 159,99 dolara çıktı.

Türkiye’de ise PlayStation Plus’ın internet sitesinde henüz yeni fiyatlar gösterikmezken, Google’da arama yapan kullanıcılar yeni fiyatlarla karşılaştı.

Google'da "PlayStation Plus Extra" diye aratıldığında, paketin 12 aylık fiyatı 2340,00 TL olarak gözüküyor. Daha önce 400 TL'ye satılıyordu. Sony tarafından yapılan zamla birlikte Extra'nın fiyatı yüzde 585 oranında zamlanmış durumda.

Benzer şekilde "PlayStation Plus Deluxe" paketinin fiyatı da 460 TL'den 2740,00 TL'ye yükseldi. Ancak işin garip tarafı şu ki, zamlı fiyatlar henüz Sony'nin internet sitesinde gözükmüyor.