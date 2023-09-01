Araştırma: İnsanlık yok olmanın eşiğinden döndü

Yeni bir araştırmada ilk insanların sayısının 900 bin yıl önce hızla azaldığı ve insan türünün yok olma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

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Araştırma: İnsanlık yok olmanın eşiğinden döndü

Çin’de yapılan bir araştırma, ilk insanların sayısının 900 bin yıl önce 1300’ün altına düştüğünü ve insan türünün yok olmanın eşiğine geldiğini tespit etti.

Doğu Çin Üniversitesi’nden bilim insanlarının çalışmasında, aşırı soğuklar nedeniyle insan ırkının neredeyse yeryüzünden silinmek üzere olduğu, Buzul Çağı’nda insanlığı tehdit eden krizin 100 bin yıldan uzun sürdüğü belirtildi.

Araştırma ekibi, geçmişteki nüfus büyüklüklerini tahmin etmek için modern gen dizilimlerini inceleyebilen bir model geliştirdi. Afrika’dan ve Afrika dışından 3154 kişinin DNA’sını inceleyen ekip, yayınladıkları raporda, binlerce yıl boyunca insan nüfusunun çok düşük düzeyde devam ettiğini, nüfusun yüzde 99’unun iklim değişikliği ve buzul çağının etkisiyle yok olduğunu kaydetti.

İnsan nüfusundaki hızlı düşüşte deniz sıcaklıklarının hızla azalması, uzun süreli kuraklık ve gıda kaynağı olabilecek diğer canlı türlerinin yok olmasının da etkili olduğuna dikkat çekildi.

Ekibin yazarlarından Yi-Hsuan Pan, elde ettikleri sonuçların insan evrimi açısından yeni bir pencere açtığını söyledi.

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