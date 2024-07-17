Apple'dan Dikkat Çeken Patent Başvurusu: iPhone Tasarımları Baştan Aşağı Değişecek Mi?

Apple'ın katlanabilir cihaz çalışmalarıyla ilgili söylentiler, şirketin şu anda iki farklı model üzerinde çalıştığına dair iddiaları içeriyor. Bu projelere yönelik birçok patent başvurusu yapılmış durumda.

Apple'ın cam ekranlarla ilgili aldığı en yeni patent, katlanabilir ekranların iki yarısının nasıl bir araya geleceği konusunda önemli ipuçları sunuyor. AppleInsider'in haberine göre, patent incelemesinde, Apple'ın merkeze doğru sivrilen bir cam ekran kullanmayı planladığı görülüyor. Şirket, katlanabilir ekranı menteşenin her iki tarafına yerleştirilmiş iki normal ekran olarak tasarlıyor.

Bu tasarım, ekran kaplama katmanının düşme olaylarında tatmin edici bir darbe direnci göstermesini amaçlıyor. Bu nedenle, ekran kaplama katmanının köşe ve diğer kenar kısımları, inceltilmiş kısmın dışında kalan diğer bölgelere göre daha kalın olabilir.

PATENT GÖRSELLERİ VE DETAYLAR

Apple, katlanabilir cihazlarının dayanıklılığını artırmak için bu tasarımı tercih ediyor. Bir iPhone veya iPad'in köşesi yere çarptığında hasar alma olasılığı oldukça yüksek. Bu nedenle, Apple'ın bu yeni patentle gelecekteki ihtiyaçları öngörerek mevcut bir sorunu çözmeyi hedeflediği düşünülüyor.

Patent görselleri, inceltilmiş ekran kısmının nerede olacağını ve bir iPhone katlandığında inceltilmiş camın nerede gerekli olduğunu gösteriyor. Bu tasarım detayları, Apple'ın katlanabilir cihazlar konusundaki çalışmalarını ve bu alandaki ilerlemelerini ortaya koyuyor.

Apple'ın bu yeni patentleri, katlanabilir cihazlarla ilgili beklentileri artırırken, teknoloji dünyasında heyecanla beklenen bu ürünlerin piyasaya çıkış tarihine dair ipuçları da veriyor.