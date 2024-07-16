Yazarların Keşfedildiği Wattpad'e Erişim Engeli: Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Wattpad'e Türkiye'den erişim engeli getirildi. Bu karar, online hikaye ve şiir platformuna dünyada ilk kez erişim engeli getiren ülke olmamızı da beraberinde getirdi.

Erişim engelinin gerekçesi resmi olarak açıklanmasa da, İfade Özgürlüğü Derneği ve bilişim hukukçuları karara tepki gösterdi. Akdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Wattpad'i erişime engelleyen ilk ülke olduğunu ve bunun üzücü bir durum olduğunu belirtti.

'DÜNYADA İLK OLDUK'

Akdeniz sosyal medya hesabından söz konusu karara ilişkin, 'Meşhur okuma ve yazma platformu Wattpad’i herhalde dünyada ilk erişime engelleyen ülke olduk. Yasaklar ülkesi Türkiye’de henüz ‘çocukları zararlı içeriklerden korumak’ mı yoksa ‘kamu düzenini korumak’ için @wattpad erişime engellendi, belli değil' dedi.