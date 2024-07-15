Bilim İnsanlarından Astronotlar İçin Heyecan Verici Keşif: Ay'da Mağara Keşfedildi

Bilim insanları Ay'da astronotların gelecekteki uzun süreli görevleri için kullanabilecekleri bir mağara keşfettiklerini doğruladılar.

Bilim İnsanlarından Astronotlar İçin Heyecan Verici Keşif: Ay'da Mağara Keşfedildi

Bilim insanları Ay'da astronotların uzun süreli görevler için kullanabileceği bir mağara keşfettiklerini doğruladı. Bu mağaranın, gelecekteki Ay misyonları için önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Nature Astronomy dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, bilim insanları, ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait Ay keşif aracının radar ölçümlerini analiz etti.

Mağaranın "Apollo 11" uzay aracının indiği yerden yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirten bilim insanları, lav tüpünün çökmesi sonucu mağaranın ortaya çıktığını ifade etti.

Bilim insanları, Ay'ın zorlu çevresel şartlarından korunaklı olması nedeniyle bu mağaranın gelecekte uzun süreli misyonlar için astronotlara ev sahipliği yapabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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