Güneş Tutulması'na Geri Sayım Başladı! Halkalı Güneş Tutulması'nın Burçlara Etkisine Dikkat

Ekim ayında gerçekleşecek olan Halkalı Güneş Tutulması için geri sayım başladı. Yılın ikinci güneş tutulması, gökyüzü meraklılarına unutulmaz bir görsel şölen sunacak. Bu tutulmanın etkileri, özellikle astrolojiyle ilgilenenler tarafından yakından takip ediliyor. Gerçekleşecek olan bu gök olayı, dünyanın birçok noktasından izlenebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Güneş Tutulması'na Geri Sayım Başladı! Halkalı Güneş Tutulması'nın Burçlara Etkisine Dikkat - Resim: 1

Güneş tutulması, Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş’i kısmen veya tamamen örtmesiyle meydana gelen bir doğa olayıdır. Bu tutulmanın gerçekleşmesi için Ay’ın yeni ay evresinde olması ve Dünya ile Güneş arasında bir kavuşum yaşanması gereklidir. Yılda genellikle iki ile beş arasında güneş tutulması gerçekleşir, bunlardan en fazla ikisi tam tutulma olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

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