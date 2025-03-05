Hazır Olun, Merkür Retrosu Başlıyor! Özellikle Bu 2 Burcu Etkileyecek

Astroloji dünyasında önemli bir dönem için geri sayım başladı. İletişim, teknoloji, seyahat ve karar alma süreçlerinde bazı aksaklıklara ve karmaşalara hazır olun! Zodyak’ın hareketli gezegeni Merkür, bir kez daha retro hareketine giriyor. 13 Mart’ta başlayacak olan bu geri hareketle birlikte eski ilişkiler gündeme gelebilir, bazı yanlış anlamalar yaşanabilir ve teknolojik aletlerde bozulmalar meydana gelebilir.