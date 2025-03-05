Hazır Olun, Merkür Retrosu Başlıyor! Özellikle Bu 2 Burcu Etkileyecek
İletişim, teknoloji, seyahat ve karar alma süreçlerinde bazı aksaklıklara ve karmaşalara hazır olun! Astrolojinin en önemli dönemlerinden biri olan Merkür retrosu için geri sayım başladı. 13 Mart’ta başlayacak olan Merkür retrosu özellikle bu iki burcu etkileyecek.
Astroloji dünyasında önemli bir dönem için geri sayım başladı. İletişim, teknoloji, seyahat ve karar alma süreçlerinde bazı aksaklıklara ve karmaşalara hazır olun! Zodyak’ın hareketli gezegeni Merkür, bir kez daha retro hareketine giriyor. 13 Mart’ta başlayacak olan bu geri hareketle birlikte eski ilişkiler gündeme gelebilir, bazı yanlış anlamalar yaşanabilir ve teknolojik aletlerde bozulmalar meydana gelebilir.
Geçmişten gelen konuların ve kişilerin yeniden su yüzüne çıktığı dönem olan Merkür retrosu özellikle Koç ve Balık burçlarını derinden etkileyecek. Ünlü astrolog Dinçer Güner, sosyal medya hesabından retroya girmeden önce yapılması gerekenleri açıkladı.
TÜM YENİ BAŞLANGIÇLARINIZI YAPIN
13 Mart’a kadar yeni başlangıçlarınızı yapın diyen Güner, önemli imzaları bu tarihten önce atmak gerektiğini söyledi. Elektronik alet alacaklar için son günler olduğunu hatırlatan Güner, verileri mutlaka yedeklemek gerektiğinin altını çizdi.
Güner, "Bugün ve yarın planladığın işlere veya projelere daha hevesli bakarsın. Bu dönemde küçük ama önemli adımlar atarak uzun vadede büyük ilerlemeler kaydedebilirsin. Hayatında uzun zamandır yapmayı düşündüğün ama ertelediğin bir konuyla ilgili aksiyon almak isteyebilirsin. Yeni insanlarla tanışmak, yeni ortamlara girmek veya mevcut arkadaşlıklarını canlandırmak konusunda daha istekli olabilirsin." açıklamasında bulundu.