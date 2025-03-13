Kanlı Ay Tutulması Özellikle Bu 4 Burcu Vuracak: 14 Mart’ta Tüm Hayatları Değişecek

BAŞAK: KİŞİSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Başak burçları için bu tutulma, benlik algısı ve özgüven konusunda derin değişimlere yol açacak. İletişim tarzlarından düşünce kalıplarına kadar her şeyi sorgulama sürecine girebilirler.

Astrolog Hathor’a göre, bu dönemde Başak burçları inançlarına sıkı sıkıya sarılmalı ve içsel gücünü keşfetmeli. Başkalarına bağlı hareket eden Başak burçları, artık kendileri için karar almaya başlayacaklar. Bu süreç, ilişkileri de etkileyecek ve çevrelerindeki insanlarla olan bağlarını gözden geçirmelerine neden olacak.