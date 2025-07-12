Evlilik Öncesi Dikkat: Çocuk Sevgisiyle Öne Çıkan 4 Burç Açıklandı

YENGEÇ BURCU: ŞEFKATİN VE BAĞLILIĞIN SEMBOLÜ

Yengeç burcu, Zodyak kuşağının en korumacı ve duygusal üyelerinden biri. Çocuklarla empati kurma ve onları duygusal anlamda besleme konusunda doğal bir beceriye sahip. Aile hayatına büyük önem veren Yengeçler, çocukların her türlü ihtiyacına karşı duyarlıdır ve güvenli, sevgi dolu bir ortam sunar.