En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor

BAŞAK

Başak burcu, detaylara olan düşkünlüğü ve mükemmeliyetçi yapısıyla bilinir. Ancak bu özellikleri, hayatlarını zorlaştıran bir faktör haline gelebilir. Kendilerine karşı aşırı eleştirel olmaları, sürekli olarak "yeterince iyi değilim" hissi yaşamalarına neden olur. Hayatta her şeyin kusursuz olması gerektiğine inanan Başaklar, bu beklentilerini karşılayamadıklarında hayal kırıklığına uğrarlar. Ayrıca, çevrelerindeki insanlardan da aynı mükemmeliyeti bekledikleri için ilişkilerinde sorunlar yaşayabilirler.