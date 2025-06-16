Astroloji Zirvesi İstanbul’da Gerçekleşti! Astrologlar Uyardı, Gezegenler Türkiye’yi İşaret Ediyor
Astroloji dünyasının önemli isimleri İstanbul’da buluştu, 2025'in kalan aylarına dair çarpıcı analizler yaptı. Altın fiyatları, ekonomik gelişmeler ve Türkiye’nin astrolojik kalkınma süreci masaya yatırıldı. Peki 2025’in kalanında Türkiye’yi neler bekliyor?
Kaynak: tv100
2024’ün ilk yarısı hem dünya hem Türkiye için oldukça zorlu geçmişti. 2024 yılı bitsin diye gün sayanlar bile şu günlerde geçen yılı mumla aramaya başladı. Savaşlar, ekonomik krizler, doğal afetler derken geride kalan aylarda nefes almak zorlaştı. Ancak gözler şimdi 2025 yılının ikinci yarısında. İstanbul’da düzenlenen uluslararası astroloji zirvesinde bir araya gelen dünyaca ünlü astrologlar, önümüzdeki sürece dair dikkat çeken öngörülerde bulundu.
"TÜRKİYE İÇİN KALKINMA SÜRECİ BAŞLIYOR"
Dünyanın dört bir yanından gelen astrologlar, gezegen döngülerinin hem küresel hem de ulusal düzeydeki etkilerini yorumladı. Astroloji Akademisi Kurucusu Kenan Yasin Bölükbaşı, "İngiltere’den, Tayvan’dan, İskoçya’dan meslektaşlarımızla birlikte İstanbul’da buluştuk. Ortak bir bilinçle yıldızların mesajlarını analiz ediyoruz" dedi.
Bölükbaşı, Türkiye’nin yükselen burcuna dikkat çekerek, "Jüpiter burç değiştiriyor ve Türkiye’nin astrolojik haritasında 1. evine geçiş yapıyor. Bu geçiş, kalkınma, fırsatlar ve büyüme anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.
"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER KRİTİK"
Astrologlar, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sadece iki ülkeyi değil tüm bölgeyi etkilediğine dikkat çekti. Yapılan değerlendirmelerde, "Önümüzdeki bir hafta çok önemli. Savaşlar zincirleme krizlere neden olabilir" uyarısı yapıldı.
EKONOMİDE DALGALANMA SÜRECEK Mİ?
Altın yatırımcıları da toplantının gündemindeydi. Astrologlara göre, "Altın fiyatları yıl boyunca inişli çıkışlı seyredecek. Bu bir döngü halinde devam edecek. Bu durum yıl sonunda bitecek."
YAY DOLUNAYI ATEŞ GRUBUNU PARLATIYOR
tv100.com yazarı Astrolog Funda Yılmaz ise, yay burcunda gerçekleşen dolunayın özellikle Koç, Aslan ve Yay burçları için olumlu etkiler taşıdığını belirtti. Yılmaz, "Mesela koçlar eğitim alanında iyi olacaklar, aslanlar ilişkiler anlamında mutlu olacaklar" diye konuştu.