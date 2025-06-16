Astroloji Zirvesi İstanbul’da Gerçekleşti! Astrologlar Uyardı, Gezegenler Türkiye’yi İşaret Ediyor

2024’ün ilk yarısı hem dünya hem Türkiye için oldukça zorlu geçmişti. 2024 yılı bitsin diye gün sayanlar bile şu günlerde geçen yılı mumla aramaya başladı. Savaşlar, ekonomik krizler, doğal afetler derken geride kalan aylarda nefes almak zorlaştı. Ancak gözler şimdi 2025 yılının ikinci yarısında. İstanbul’da düzenlenen uluslararası astroloji zirvesinde bir araya gelen dünyaca ünlü astrologlar, önümüzdeki sürece dair dikkat çeken öngörülerde bulundu.

"TÜRKİYE İÇİN KALKINMA SÜRECİ BAŞLIYOR"

Dünyanın dört bir yanından gelen astrologlar, gezegen döngülerinin hem küresel hem de ulusal düzeydeki etkilerini yorumladı. Astroloji Akademisi Kurucusu Kenan Yasin Bölükbaşı, "İngiltere’den, Tayvan’dan, İskoçya’dan meslektaşlarımızla birlikte İstanbul’da buluştuk. Ortak bir bilinçle yıldızların mesajlarını analiz ediyoruz" dedi.