CHP'li kadınlardan dikkat çeken 8 Mart videosu
CHP Gaziantep Kadın Kolları üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir video hazırladı.
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CHP'li kadınlardan dikkat çeken 8 Mart videosu
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