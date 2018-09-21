Vatandaş 'Kriz var mı?' sorusuna böyle yanıt verdi

Erdoğan'ın "Kriz mıriz yok hepsi manipülasyon" sözlerinden sonra bir sokak röportajında yurttaşa sorulan "Kriz var mı?" sorusuna verilen yanıt sosyal medyada gündem oldu.

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