Yozgat'ta 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesi, Yozgat- Ankara kara yolunun Çakırhacılı köyü kavşağında R.A. idaresindeki 06 CCD 805 plakalı otomobil ile M.B. yönetimindeki 06 S 4892 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. 9 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.