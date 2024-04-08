Yozgat'ta 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Yozgat-Ankara kara yolunda 2 otomobil çarpıştı. Çaprışmanın etkisiyle sürücüler dahil toplam 9 kişi yaralandı.

Yozgat'ta 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesi, Yozgat- Ankara kara yolunun Çakırhacılı köyü kavşağında R.A. idaresindeki 06 CCD 805 plakalı otomobil ile M.B. yönetimindeki 06 S 4892 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. 9 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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