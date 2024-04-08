Tarsus'ta silahla vurulan 20 yaşındaki hamile kadın hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen olayda, hamile olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Besra Kırmızı sokakta saldırıya uğradı ve başından vurularak hayatını kaybetti.

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Tarsus'ta silahla vurulan 20 yaşındaki hamile kadın hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesi Bahçe Mahallesi'nde, aile sağlığı merkezinden çıktıktan sonra sokakta henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından önü kesilen Besra Kırmızı, silahla başından vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, hamile kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis, olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için başlattı.

Kaynak: AA

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