Hakkari'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Bazı evleri su bastı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su birikintisi oluşurken, bazı evleri de su bastı.

Hakkari'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Bazı evleri su bastı

Yüksekova ilçesindeki şiddetli yağışlar sonucu Dilekli Mahallesi'nde su birikintileri oluştu. Bazı evler su altında kaldı ve vatandaşlar evlerine girip çıkmakta zorluk yaşadı.

'Çizme Giyerek Evlere Giriyoruz'

Mahalle sakini Nuri Yakut, yağışlar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtirken, yetkililerden destek istediklerini ifade etti. Yakut, mahallenin yaklaşık 3 bin kişilik nüfusunun su giderlerinin yetersiz olduğunu dile getirirken, evlerine çizme giyerek ancak girebildiklerini söyledi.

Fazile Atıcı da evinin su altında kaldığını ifade ederek, "Çok mağdur olduk. Eve girebilmek için briketlerden basamaklar oluşturduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

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