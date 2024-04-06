Bursa'da cenaze yolunda bir otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir otomobil, tarlaya devrildi. Kazada, Ramazan Kaplan ile Melek Salı hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Bursa'da cenaze yolunda bir otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Ramazan Kaplan (37) yönetimindeki 16 AYH 482 plakalı araç, Bursa-Harmancık kara yolunun 62. kilometresinde kaza yaptı. Araç, kırsal Eskidanişment Mahallesi Korucak mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Sürücü Kaplan ve araçta bulunan akrabaları Melek (35), Mehmet (36) ve Orhan Salı (56) ile Hidayet Aydın (54) yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildiği bildirildi.

Yaralılar, otomobilden çıkarılarak Orhaneli Devlet Hastanesi ve Bursa'daki Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Kaplan ile Melek Salı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Törenine Katılmak Üzere Yola Çıkmışlar

Otomobildeki kişilerin, Büyükorhan ilçesi kırsal Karalar Mahallesi'ndeki cenaze törenine katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.

Çöp diye atıyorduk! Kaynatıp 1 çay bardağı içilirse o sorundan eser kalmıyor Çöp diye atıyorduk! Kaynatıp 1 çay bardağı içilirse o sorundan eser kalmıyor
NOW TV'nin yıldızı Show TV'ye geçti; Transfer resmen duyuruldu NOW TV'nin yıldızı Show TV'ye geçti; Transfer resmen duyuruldu
Ankara'da 6 kedi yavrusunun acımasızca katledilmesi olayıyla ilgili soruşturma Ankara'da 6 kedi yavrusunun acımasızca katledilmesi olayıyla ilgili soruşturma
Osmaniye'de boya yaparken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti Osmaniye'de boya yaparken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı perde arkasını açıkladı: Memur ve emekli maaşı neden bayram öncesi ödenmedi? Memur ve emekli maaşı neden bayram öncesi ödenmedi?
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru daha da düşecek mi? Dolar kuru daha da düşecek mi?
Çiftçinin elinde kaldı, TMO; buğday, arpa ve mısır fiyatlarına zam yaptı! TMO; buğday, arpa ve mısır fiyatlarına zam yaptı!
Sigaraya önce zam sonra indirim: Fiyatlara yansıdı! Sigaraya önce zam sonra indirim!
En zeki 4 burç açıklandı En zeki 4 burç açıklandı