Bursa'da cenaze yolunda bir otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Ramazan Kaplan (37) yönetimindeki 16 AYH 482 plakalı araç, Bursa-Harmancık kara yolunun 62. kilometresinde kaza yaptı. Araç, kırsal Eskidanişment Mahallesi Korucak mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Sürücü Kaplan ve araçta bulunan akrabaları Melek (35), Mehmet (36) ve Orhan Salı (56) ile Hidayet Aydın (54) yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildiği bildirildi.

Yaralılar, otomobilden çıkarılarak Orhaneli Devlet Hastanesi ve Bursa'daki Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Kaplan ile Melek Salı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Törenine Katılmak Üzere Yola Çıkmışlar

Otomobildeki kişilerin, Büyükorhan ilçesi kırsal Karalar Mahallesi'ndeki cenaze törenine katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.