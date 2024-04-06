Osmaniye'de boya yaparken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde boya yaparken elektrik akımına kapılan Zafer Olcay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Osmaniye'de boya yaparken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'ndeki evin dış cephesini boyadığı sırada, Zafer Olcay'ın elindeki fırçanın metal sapı binanın önünden geçen yüksek gerilim hattına değdi. Olcay'ın akıma kapıldığını gören çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Özel bir hastaneye kaldırılan Olcay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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