Ankara'da 6 kedi yavrusunun acımasızca katledilmesi olayıyla ilgili soruşturma

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ilçesinde bir apartmanın önündeki kanepenin içerisinde başları ve patileri kesilerek öldürülmüş halde bulunan 6 kedi yavrusuyla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da 6 kedi yavrusunun acımasızca katledilmesi olayıyla ilgili soruşturma

Etimesgut ilçesi İstasyon Mahallesi'nde 2360'ıncı Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde korkunç bir olay meydana geldi.

Kanepenin içerisinde kafaları ve patileri kesilerek öldürülmüş 6 kedi yavrusu bulundu. Bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Haydar Özkan, olayın sabah saatlerinde kendilerine ulaştığını ve hemen olay yerine intikal ettiklerini belirtti.

Özkan, "Emniyet ekiplerinin soruşturmasını yakından takip ediyoruz. HAYKONFED olarak biz de suç duyurusunda bulunduk. Bu caniliği yapanlar insan olamaz." ifadesini kullandı.

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