Datça açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

Datça açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda lastik bot içerisinde 25 düzensiz göçmen yakalandı. Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, durdurdukları lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalananlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.