Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Abant Kavşağı kesiminde 'bayram' yoğunluğu

Ankara yönünde, Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu park alanı güzergahında görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Cemalettin Saraç, bayram için gerekli tedbirlerin önceden alındığını söyledi.

Akşam saatlerinde bölgede trafik yoğunluğunun artmaya başladığını söyleyen Saraç, bölge trafik ekipleri olarak 12 ekiple güzergahta görünür şekilde görev aldıklarını ifade etti. Saraç, "İnşallah kazasız belasız bir bayram tatili olur" diye konuştu.

'Ağır da Olsa Akış Var'

Alınan tedbirlerle olumsuzluk yaşanamadığını belirten Saraç, "Yolda ağır da olsa akış devam etmektedir. Ufak çaplı hasarlı kazalar oluyor. Buna bağlı trafik yavaşlıyor. Biz de bunların müdahalesini yapıyoruz. Bölgede 55 kilometrelik otoyolda 48 kilometrelik D-100 geçişinde 12 ekip olarak görevimizi sürdürüyoruz. " ifadelerini kullandı