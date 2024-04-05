Yol verme kavgasında halk otobüsü şoförü pompalı tüfekle vuruldu

Niğde'de, Dr. Sami Yağız Caddesi'nde meydana gelen bir olayda, özel halk otobüsü sürücüsü pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

35 UDH 10 plakalı otomobilin sürücüsü Y.A.M. ile önünde seyreden özel halk otobüsü şoförü M.E. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte M.E. elindeki sopayla otomobilin camını kırdı. Bunun üzerine Y.A.M. aracındaki pompalı tüfekle otobüsün içine kaçan şoför M.E'ye ateş etti.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Ayağından yaralanan M.E, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlı Y.A.M. ise gözaltına alındı.