Tekirdağ'daki fabrika yangınına müdahale sürüyor

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde lif ve sünger üreten bir fabrikada yangın çıktı. 6 işçinin duman etkilenerek hastaneye kaldırıldığı yangına, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Tekirdağ'daki fabrika yangınına müdahale sürüyor

Ergene ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale için Çorlu ve Tekirdağ emniyet müdürlüklerine bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da gönderildi.

Dumandan etkilenen 6 işçi ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, yangın çıkan fabrikada bulaşık süngeri, bulaşık bezi, paspas ve lif üretiliyor.

Kaynak: AA

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