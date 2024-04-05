Bursa'da feci kaza: Otomobil ile ticari araç çarpıştı, 9 yaralı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucu 9 kişi yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Tolga S. idaresindeki 16 U 3658 plakalı otomobil, Ovaakça Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde Cüneyt S. yönetimindeki 16 BDL 524 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.