Bursa'da feci kaza: Otomobil ile ticari araç çarpıştı, 9 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucu 9 kişi yaralandı.

Bursa'da feci kaza: Otomobil ile ticari araç çarpıştı, 9 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Tolga S. idaresindeki 16 U 3658 plakalı otomobil, Ovaakça Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde Cüneyt S. yönetimindeki 16 BDL 524 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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