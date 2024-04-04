Hatay'daki Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Hatay'daki Asi Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliğinin tespiti ve otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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Hatay'daki Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Meydancık Mahallesi'nde nehirde bulunan erkek cesedi, vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama ekipleri olay yerine gelerek cesedi nehirde buldu ve çıkardı. Ceset, bir erkeğe ait olduğu belirlendi ve kimliğinin tespiti ve otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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