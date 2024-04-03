Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde feci kaza: 7 yaralı

Malkara ilçesine bağlı Çavuşköy Mahallesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin cipe çarpması sonucu cip köprüden aşağıya uçtu. Kazada toplamda 7 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde feci kaza: 7 yaralı

Tekirdağ’dan Malkara istikametine seyir halinde olan 53 yaşındaki Sebahattin G. tarafından kullanılan 34 GUR 037 plakalı cip, Çavuşköy kavşağından Malkara istikametine dönen 59 DG 464 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip, 6 metrelik köprüden aşağıya uçtu.

Kazada cip sürücü Sebahattin G. (53) ile içerisinde yolcu olarak bulunan Melek G. (71), Sultan G. (37), Nusen G. (47), Atakan G. (8) ve Volkan G. (7) ile otomobil sürücüsü Deniz K. yaralandı. Yaralanan şahıslar olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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