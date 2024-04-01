Gebze'de trafik kazası sonrası silahlı kavga: 2 kardeş yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Gebze'de trafik kazası sonrası silahlı kavga: 2 kardeş yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde 41 P 3990 plakalı işçi servisi ile otomobilin çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı.

Kaza yerine gelen servis sürücüsünün kardeşinin de kazaya dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda otomobil sürücüsü, Volkan D. ile kardeşi Alkan D'yi tabancayla bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinde kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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