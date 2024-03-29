Hatay'da akaryakıt istasyonunda korkutan yangın: 2 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde akaryakıt istasyonunda, bir otomobile LPG dolumu yapıldığı esnada yangın çıktı. Yangında 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Hatay'da akaryakıt istasyonunda korkutan yangın: 2 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde akaryakıt istasyonundaki otomobilde LPG dolumu esnasında çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Habil Çalışkan idaresindeki 31 B 1653 plakalı otomobille Girne Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna geldi. LPG dolumu yapıldığı sırada otomobil, bagaj kısmından bir anda alev aldı.Yangın anında araçta bulunan sürücü Çalışkan ile yanındaki Hasan Hakan Torun yaralandı.

İstasyon görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Korkutan yangında can kaybı yaşanmazken araçta hasar oluştuğu bildirildi.

İnci taneleri dizisi karışıyor, Azem herkesi ters köşe yapacak İnci taneleri dizisi karışıyor, Azem herkesi ters köşe yapacak
ATV, Kanal D, Star TV, TRT1 arasındaki rekabet sürüyor; Zirveye oturan dizi belli oldu ATV, Kanal D, Star TV, TRT1 arasındaki rekabet sürüyor; Zirveye oturan dizi belli oldu
Erzurum'da okul servis minibüsü öğretmene çarptı: Durumu ağır Erzurum'da okul servis minibüsü öğretmene çarptı: Durumu ağır
Kahramanmaraş'ta 109 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'ne ilişkin davada sonuç çıkmadı Kahramanmaraş'ta 109 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'ne ilişkin davada sonuç çıkmadı
ÇOK OKUNANLAR
Kilosu altınla yarışıyor: 5 kilo buldular, sevinçten oynadılar 5 kilo buldular, sevinçten oynadılar
Nisan ayında zengin olacak burçlar açıklandı: Bu 3 burç çuvalla para kazanacak Nisan ayında çuvalla para kazanacak 3 burç açıklandı
Bölgede yaşayanların geçim kaynağı oldu: Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor
Emekliler ne kadar zam alacak? İşte tahminler... Emekliler ne kadar zam alacak?
AKP'nin masasındaki İstanbul anketi: İmamoğlu farkı açıyor AKP'nin masasındaki İstanbul anketi: İmamoğlu farkı açıyor